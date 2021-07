Real Madrid : pourquoi Raphaël Varane veut absolument partir

La suite après cette publicité

On dirait bien que dès la mi-août, pour la reprise de la Liga, le Real Madrid aura une charnière centrale inédite après presque une dizaine d'années passées avec le duo Varane-Ramos. Le défenseur espagnol s'est déjà envolé pour Paris, alors que son contrat avec le club de la capitale espagnole avait expiré en juin. Quant au Français, il est annoncé du côté de Manchester United, et à plusieurs reprises, les médias britanniques ont déjà évoqué un accord total entre le joueur formé à Lens et le club de Premier League. Reste maintenant à négocier avec les Merengues, alors que le transfert final devrait environner les 60 ou les 70 millions d'euros.

Une situation qui peut surprendre, puisqu'après le départ de Ramos, Varane avait l'occasion de franchir un pallier et devenir le vrai patron de l'arrière-garde madrilène. Mais quand on lit l'article du quotidien AS publié ce dimanche à ce sujet, on comprend un peu mieux les volontés de départ du champion du monde 2018, dont le contrat expire en 2022. Tout d'abord, le Français attendait un geste de Carlo Ancelotti. Il espérait que l'entraîneur italien parvienne à convaincre Florentino Pérez de lui offrir un salaire revu à la hausse.

Il attendait un geste d'Ancelotti

Ce que le tacticien transalpin n'a pas fait. Un désaccord financier entre le défenseur et le Real Madrid donc est la principale cause de ce divorce, alors que le président madrilène compte ses sous et ne veut absolument pas faire de folies. Comme ça a été le cas avec Sergio Ramos finalement. Le quotidien espagnol évoque aussi des intérêts du groupe CAA Base, qui gère la carrière du Bleu. L'agence fait le forcing pour envoyer des joueurs du côté d'Old Trafford cet été, et veut faire la même chose avec Kieran Trippier de l'Atlético de Madrid. Une drôle de situation, puisque CAA Base gère aussi les intérêts de... Carlo Ancelotti.

Toujours selon la publication ibérique, les choses devraient s'accélérer lors du retour du joueur à l'entraînement dans les prochains jours. Il aura probablement une discussion avec Carlo Ancelotti, et si le Real Madrid lui donne le feu vert pour partir, ce qui devrait être le cas, Varane va tout faire pour que cette situation soit réglée au plus vite. Le média conclut son article en précisant que le futur chèque encaissé pour le Français aidera clairement dans les dossiers Haaland et Mbappé...