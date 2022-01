Rafael Benitez n'est plus l'entraîneur d'Everton

Everton vient d'annoncer, ce dimanche à travers un communiqué, le départ de son manager Rafael Benitez. «L'Everton Football Club peut confirmer le départ de Rafael Benitez en tant que manager de la première équipe. Benitez a quitté le club avec effet immédiat. Une mise à jour sur son remplacement permanent sera dévoilé en temps voulu», précisent les Toffees.

Largué à la 16e place de Premier League et battu par Norwich lors de la dernière journée (2-1), le club de la Mersey a donc décidé de ne pas continuer la saison avec le technicien de 61 ans, arrivé en juin 2021 sur le banc du club de Liverpool. Son remplaçant sera donc connu dans les prochains jours.

