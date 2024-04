LdC Concacaf : le garde du corps de Messi a été expulsé

Hier soir, Lionel Messi (36 ans) a passé un sale quart d’heure face à Monterrey en Ligue des champions Concacaf. Malgré une passe décisive sur le but de son équipe, l’Inter Miami n’a pas réussi à l’emporter face aux Mexicains, vainqueurs 3 à 1 et qualifiés pour les 1/2 finales. L’Argentin a aussi été pris pour cible par les supporters adverses, qui ont entonné des chants vulgaires à son sujet et ont fait aussi référence à son rival CR7.

Pour ne rien arranger, Messi a dû se passer de l’un de ses fidèles durant le match. En effet, on peut voir très souvent son garde du corps, Yassine Cheuko, être au bord de la pelouse et le suivre pour intervenir le plus vite possible en cas de problème. Sauf que cela n’a pas été autorisé par la Concacaf qui l’a expulsé avant le match selon AS. Il n’avait accès qu’au vestiaire et n’a donc pas pu remplir sa mission auprès d’un Messi, agacé.