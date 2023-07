Hugo Lloris a réclamé son départ de Tottenham

La suite après cette publicité

Capitaine emblématique des Spurs depuis belle lurette, Hugo Lloris a marqué l’histoire récente de son club. Même si les trophées ne suivent pas forcément, la carrière de l’ex-international français (145 sélections) parle pour lui. Mais alors que Tottenham sort d’une saison compliquée et qu’Harry Kane semble - une nouvelle fois - sur le départ, le portier de 36 ans souhaite aller voir ailleurs. Mais pour aller où ?

André Onana en partance du côté de Manchester United, la piste Inter Milan se refroidissant, il ne reste plus beaucoup d’options pour Hugo Lloris. À moins que le Paris Saint-Germain n’accélère sur ce dossier ou que les clubs saoudiens se manifestent de manière agressive. Ce qui est sûr, c’est que le gardien de but ne rejouera plus sous le maillot des Spurs. En pleine tournée de pré-saison en Australie, Ange Postecoglou a confirmé les envies de départs de son joueur : «j’ai discuté avec lui et il m’a dit qu’il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière». L’entraîneur grec rajoute : «je n’ai eu que deux ou trois discussions avec lui, mais même à l’entraînement, je peux voir qu’il n’est pas seulement un gardien de but exceptionnel, mais aussi un être humain exceptionnel.» Un dossier qui devrait dévoiler son verdict dans les prochaines semaines pour Hugo Lloris et les Londoniens.

