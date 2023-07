Tottenham entérine le départ de Hugo Lloris !

La suite après cette publicité

C’est un été de tous les dangers pour Tottenham. Non-qualifiés en Coupe d’Europe pour la saison prochaine, les Spurs ont nommé un nouvel entraîneur en la personne d’Ange Postecoglou. Le technicien australo-grec devra redonner de la confiance à un groupe qui n’en a absolument plus depuis sa dernière saison ratée et les nombreux griefs qu’a entretenus Antonio Conte avec ses joueurs la saison passée. Et alors que Harry Kane est convoité par plusieurs clubs dont le PSG et le Bayern Munich, le buteur anglais n’est pas le seul grand nom qui est annoncé sur le départ du côté du club du nord de Londres.

En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Hugo Lloris est évoqué comme étant également sur la sellette. Souvent blessé cette saison, le portier de 36 ans a pris sa retraite internationale avec les Bleus suite à sa bonne Coupe du monde. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, son nom est évoqué en Arabie saoudite mais également du côté de l’Inter Milan. Deux destinations plausibles pour l’ancien Lyonnais et que nous avions révélées en exclusivité.

À lire

Le Betis discute avec Davinson Sánchez

Écarté pour lui permettre de trouver une nouvelle destination

Malgré ses nombreuses rumeurs, une théorie tenait encore la route : celle de voir l’ancien gardien de l’OGC Nice rester à Tottenham jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. Une hypothèse qui aurait également pu arranger les Spurs qui n’aurait eu qu’à trouver un numéro un bis pour concurrencer le Français et assurer son départ dans un an tout en montrant un certain respect au portier qui a porté les couleurs du club à 450 reprises depuis son arrivée en 2012 outre-Manche. Pourtant, ce vendredi, un nouvel élément de taille est venu s’ajouter au dossier Lloris.

La suite après cette publicité

En effet, alors qu’il est encore un joueur de Tottenham, le club londonien a décidé de ne pas le convoquer pour sa tournée estivale en Australie. Un coup dur qui a une explication comme l’a justifié le club dans son communiqué : «Hugo Lloris a été autorisé à ne pas voyager afin d’explorer les opportunités de transfert potentielles.» Une permission qui ressemble aussi à une volonté de Tottenham de mettre Lloris à la porte alors que le club a récemment recruté Guglielmo Vicario et dont la vocation sera donc d’être titulaire dès la saison prochaine. Avec ces deux signaux, le message est clair : Hugo Lloris va quitter Tottenham dans les prochaines semaines.