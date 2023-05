Al Hilal a retenu l’attention d’Hugo Lloris

La suite après cette publicité

À 36 ans , Hugo Lloris a encore un an de contrat avec Tottenham, mais les chances de voir le gardien français honorer son bail jusqu’à son terme sont très faibles. En difficulté chez les Spurs, le gardien français dispose déjà d’une porte de secours pour cet été : l’Arabie saoudite.

Le championnat saoudien lui a proposé de tripler son salaire (soit un peu plus de 1,3 M€ par mois) et visiblement, l’ancien Bleu n’y est pas insensible. Selon nos informations, le club d’Al Hilal discute avec Lloris et ce dernier « est à l’écoute » du projet proposé par l’actuel quatrième du classement de la SPL.

