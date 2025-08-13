Menu Rechercher
Super Coupe UEFA

Supercoupe, PSG : la folle égalisation de Ramos contre Tottenham dans les arrêts de jeu

Gonçalo Ramos, buteur contre Manchester City @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

Dominés pendant plus d’une heure de jeu, les Parisiens ont su rectifier le tir en fin de match pour accrocher la séance de tirs au but face à Tottenham. Menés 2-0, ils s’en sont finalement remis à Lee, auteur d’un superbe but un quart d’heure après son entrée en jeu (85e), puis à Ramos.

CANAL+ Foot
C'EST FOU ! RAMOS ÉGALISE DANS LE TEMPS ADDITIONNEL 🤯

Le PSG a remonté deux buts en 10 minutes 😱

#PSGTOT | #SuperCup
Lui aussi entré quelques minutes plus tôt, le Portugais a brillé dans son registre d’opportuniste. C’est lui qui a égalisé à la 90+4e sur un centre d’Ousmane Dembélé pour permettre à Paris de revenir au score. La décision se fera donc à la séance de tirs au but. Mais quel caractère des Parisiens !

Super Coupe UEFA
PSG
Tottenham
Gonçalo Ramos

Super Coupe UEFA Super Coupe de l'UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Tottenham Logo Tottenham
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos
