Supercoupe, PSG : la folle égalisation de Ramos contre Tottenham dans les arrêts de jeu

Dominés pendant plus d’une heure de jeu, les Parisiens ont su rectifier le tir en fin de match pour accrocher la séance de tirs au but face à Tottenham. Menés 2-0, ils s’en sont finalement remis à Lee, auteur d’un superbe but un quart d’heure après son entrée en jeu (85e), puis à Ramos.

Lui aussi entré quelques minutes plus tôt, le Portugais a brillé dans son registre d’opportuniste. C’est lui qui a égalisé à la 90+4e sur un centre d’Ousmane Dembélé pour permettre à Paris de revenir au score. La décision se fera donc à la séance de tirs au but. Mais quel caractère des Parisiens !