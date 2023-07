L’Inter Milan accélère dans le dossier Hugo Lloris

Cet été, on pourrait bien assister à une nouvelle valse des gardiens. Et tout cela a débuté il y a quelques jours déjà. Alors que Manchester United pensait tranquillement prolonger son gardien David De Gea, les négociations ont pris du plomb dans l’aile. Résultat, devant la lenteur de ce dossier, la direction mancunnienne a décidé de changer son fusil d’épaule et foncer vers… André Onana. Le gardien camerounais, auteur d’une excellente saison avec l’Inter Milan, n’était pas contre un départ de l’Italie.

Priorité absolue d’Erik ten Hag, son ancien coach à l’Ajax Amsterdam, André Onana se rapproche des Red Devils. L’Inter Milan a besoin d’argent et ne retiendra pas son joueur si une offre satisfaisante (autour de 50M d’euros) arrivait sur la table. Une somme que devrait bien mettre Manchester United qui a, ses dernières heures, fait une nouvelle offre que le club italien devrait accepter. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions doit donc trouver un nouveau gardien numéro un. Et le nom d’Hugo Lloris revient désormais avec insistance.

L’Inter a accéléré ces dernières heures

Selon nos informations, le gardien de 36 ans est sur les tablettes de l’Inter Milan et les discussions se sont accélérées ces dernières heures. Les Nerazzurri savent désormais qu’Onana va s’engager avec Manchester United et il faut donc récupérer un nouveau gardien. La situation contractuelle de Lloris, sur le départ depuis plusieurs semaines (son contrat se termine en juin 2024), rend le deal très intéressant pour le club italien qui ne déboursera pas une grosse somme pour le faire venir.

Au début du mois de juin, Hugo Lloris avait d’ailleurs exprimé publiquement ses envies d’ailleurs dans les colonnes de Nice-Matin. « C’est la fin d’une ère. J’ai des envies d’autres choses, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible », expliquait-il. Un club comme l’Inter Milan pourrait lui permettre de vivre un dernier challenge au haut niveau et prouver qu’il a encore le niveau des grosses écuries européennes. Alors qu’il a annoncé sa retraite internationale après le Mondial 2022, Hugo Lloris pourrait donc avoir un dernier challenge dans sa riche carrière.