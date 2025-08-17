MU : Ruben Amorim explique la mise à l’écart d’André Onana

Absent depuis le début de l’été en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, André Onana ne fait pas partie du groupe de Manchester United pour le premier choc de la saison face à Arsenal, ce dimanche à 17h30 et à suivre ici en direct commenté. Le gardien de 29 ans était annoncé encore trop juste pour retrouver la compétition. Mais avant la rencontre face aux Gunners, Ruben Amorim, le manager des Red Devils, s’est expliqué sur cette mise à l’écart.

«Il n’est pas blessé, il est rétabli… mais les autres joueurs ont bien travaillé pendant la pré-saison, alors je dois trouver un équilibre. La semaine prochaine, ce sera une autre histoire. Cette semaine, nous avons choisi ces joueurs», a-t-il assuré. Un choix tactique. Face aux Gunners, c’est le portier turc Altay Bayindir qui a été préféré par Amorim pour garder le but de MU.