Fiorentina : accord trouvé avec l'OM pour Pol Lirola

Le dénouement du feuilleton Pol Lirola pourrait bien intervenir dans les prochaines heures. Depuis plusieurs semaines, la Fiorentina et l'OM négocient pour un transfert définitif du latéral droit espagnol. Prêté la saison dernière par la Viola au club phocéen, l'intéressé avait recueilli tous les suffrages sur la Canebière. Des prestations qui ont poussé les dirigeants olympiens à s'activer pour enrôler le principal protagoniste.

Et après multiples balbutiements dans ce dossier, l'Olympique de Marseille toucherait au but. Selon les informations de RMC Sport, un accord total aurait été trouvé entre toutes les parties pour un peu moins de 13 millions d'euros. Lirola devrait passer sa visite médicale lundi avant de parapher un bail de cinq saisons avec l'OM. Une nouvelle qui va évidemment réjouir Jorge Sampaoli et les supporters phocéens...