Le Clasico a-t-il perdu de sa saveur ?

Non, le Clasico n'est plus aussi passionnant

C'est un fait, si on regarde les effectifs des deux côtés, c'est bien moins glorieux qu'à une époque pas si lointaine. On peut même parler, sans trop trembler, d'une chute de niveau individuel pour le moins vertigineuse. Les retraites et/ou départs de certains joueurs sur la dernière décennie ont transformé ce qui était un véritable all star avec des top mondiaux à toutes les lignes en un match certes attendu, mais avec bien moins de magie et de talent sur le pré. Alves, Puyol, Xavi, Iniesta, Neymar, Suarez ou Messi côté Barça entre autres, ou Pepe, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo chez les Merengues, sans parler d'autres joueurs comme Marcelo ou Piqué qui sont toujours là mais à moins bon niveau qu'à l'époque. Moins dominants sur le mercato qu'auparavant pour tout un tas de raisons, les deux ogres du football ibérique n'ont pas toujours pu, ou su, remplacer tout ce beau monde...

En plus de ces pertes colossales, la baisse du niveau de jeu n'aura échappé à personne. Difficile de vraiment s'enthousiasmer sur le jeu des deux équipes, et ça fait un petit moment que ça dure déjà. Les chocs à l'époque d'Ernesto Valverde et Zinedine Zidane n'étaient déjà pas toujours flamboyants, tout comme ceux qui ont suivi, et au vu de ce qui est proposé pour l'instant par les deux formations, rien n'indique que le spectacle sera au rendez-vous. Le Barça connaît ainsi un début de saison assez compliqué, et pas que sur le plan institutionnel, puisque Ronald Koeman essuie de nombreuses critiques à cause de ses choix de joueurs et ses préférences tactiques. Il n'a pas été aidé par les soucis physiques de ses joueurs qui plus est. Quant à Carlo Ancelotti, ça avait plutôt bien commencé, et une vague d'enthousiasme s'était emparée de Madrid. Mais peu à peu, cette enflammade s'est un peu tassée, laissant place à une certaine inquiétude concernant le secteur défensif en particulier. La situation des deux coachs ni des deux équipes n'est bien sûr pas comparable, le Barça étant à un point un peu plus critique que celui de son ennemi juré, mais le gagnant de ce Clasico, s'il y en a, ne sera peut-être pas le meilleur, mais simplement le moins pire.

Autre point qui refroidit clairement la hype autour de ce Clasico, c'est le timing. Les deux équipes sont, comme expliqué plus haut, encore en rotation et n'ont pas vraiment trouvé leur rythme de croisière. Certains joueurs reviennent de blessure, comme Ansu Fati ou le Kun Aguero, et ne sont logiquement pas encore à leur meilleur niveau sur le plan physique. Il est encore tôt dans la saison pour que l'enjeu soit majeur, d'autant plus que les deux équipes ne caracolent pas vraiment en tête du championnat pour commencer à déjà parler de rencontre pour le titre.

Si, c'est toujours un choc emballant !

Même si l'enjeu sportif a fait perdre de l'engouement sur la scène internationale, ce n'est clairement pas le cas en Espagne. La rivalité entre les deux clubs et leurs supporters est telle que même si Blaugranas et Merengues jouaient en D3, ce match déchainerait les foules. De l'autre côté des Pyrénées, on a d'ailleurs déjà lancé les hostilités entre les deux camps dans les médias, où consultants d'un camp et de l'autre s'invectivent déjà de manière plutôt passionnelle. Et forcément, tout ça se transmet aux joueurs qui auront à cœur d'offrir ce choc à leurs fans.

Il n'y aura que très peu de stars mondiales sur la pelouse du Camp Nou dimanche après-midi. Mais les fans des deux équipes, et les amateurs de football en général, savent qu'ils vont pouvoir voir de nombreuses pépites dans leurs œuvres. D'un côté comme de l'autre, on retrouve un nombre conséquent de jeunes prometteurs, mais surtout déjà performants. En plus de Pedri et d'un Ansu Fati qui revient très bien après sa longue indisponibilité, Ronald Koeman n'a pas hésité à lancer un Gavi déjà resplendissant, et il est probable que Nico Gonzalez, dans un rôle un peu plus défensif au milieu, dispute quelques minutes devant son public. En face, Carlo Ancelotti a aussi des jeunes éléments déjà capables de faire des différences, à l'image de Vinicius Junior, métamorphosé et diablement efficace dans les derniers mètres. Sans parler de Rodrygo Goes ou d'Eduardo Camavinga, qui a laissé de très belles sensations lors de ses premières apparitions sous le maillot blanc.

Même si ce match n'a pas vraiment d'enjeu sportif car il est encore assez tôt, il y a tout de même un certain drama qui peut se créer autour de la confrontation. On sait qu'une victoire du Real Madrid pourrait infliger un énorme coup au Barça, enterrant les Barcelonais dans une crise encore plus profonde que celle qu'ils connaissent actuellement. Il faut aussi signaler que, même si la saison ne fait que démarrer, d'autres équipes de Liga comme l'Atlético, la Real Sociedad ou Séville pourraient prendre un peu d'avance sur le perdant en tête de la Liga. On ne peut pas dire que la victoire est impérative pour les deux équipes, mais une défaite et des résultats défavorables pourraient faire grincer quelques dents à Barcelone ou à Madrid...