PSG : Luis Enrique est totalement fan de Gianluigi Donnarumma

Impressionnant depuis plusieurs mois sous le maillot du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma fait taire les critiques, notamment sur son jeu au pied. Décisif à maintes reprises, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne, le dernier rempart italien s’impose, aujourd’hui, comme l’une des références à son poste, si ce n’est la référence. Présent en conférence de presse avant de retrouver le Stade de Reims, ce dimanche, Luis Enrique a d’ailleurs affiché sa satisfaction quant au rendement actuel de son protégé. «C’est une bonne nouvelle, il n’y a rien de plus important pour un joueur d’avoir la confiance de ses supporters, de tout le monde. Celle de son entraîneur, il l’a toujours eue».

Et d’ajouter : «avoir un gardien top comme lui, c’est très important. On est tous très heureux de voir ses performances, sa réussite, sa capacité à s’améliorer. On veut que ce soit un leader dans l’effectif. Il a une vision plus ample du terrain, vu qu’il a le jeu face à lui. Il peut aider sur la position de ses coéquipiers. Sur son rendement, je suis très content». Relancé, enfin, sur la possibilité de voir Keylor Navas titularisé dans les buts contre les Rémois, notamment en vue de la Coupe de France, le tacticien parisien a, par ailleurs, laissé la porte ouverte. «Je n’y avais pas pensé. C’est une bonne possibilité. Je vais voir, je vais d’abord en parler aux joueurs. Les joueurs doivent sentir que ce sont les protagonistes».

