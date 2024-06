Espagne : Nico Williams veut gagner l’Euro

L’Espagne n’a pas donné sa chance à l’Italie ce soir. Même si elle ne s’est imposée qu’un petit but à zéro, la Roja a largement dominé son adversaire du soir et valide déjà son ticket pour les 8es de finale de l’Euro. Elle le doit en partie à la performance de Nico Williams, dont la prestation a donné le tournis à la défense italienne.

«Je suis très content. On a fait un bon match, on a bien travaillé, c’est ce qu’on voulait. Après la Croatie, on a montré qu’on voulait gagner cet Euro. C’est finalement une petite victoire avec beaucoup d’occasions. L’Italie est une grande équipe. On n’a pas assez marqué mais au final on a gagné», se satisfait le jeune ailier de 21 ans.