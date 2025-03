LdC (F) : l’OL s’impose à Munich et se rapproche des demies

Invaincues en Ligue des Champions après une phase de poules parfaite, les Lyonnaises se déplaçaient en terres allemandes pour y défier le Bayern Munich pour ces quarts de finale aller de la compétition. Et les Rhodaniennes ont fait un gros pas en avant vers la qualification pour les demies avec cette victoire 2-0.

C’est Chawinga, après un bon ballon en profondeur de Damaris et un long rush en solitaire, qui s’en est allée crucifier la portière bavaroise pour mettre l’OL devant (0-1, 35e). Dominatrices et globalement peu inquiétées par les Allemandes, les Lyonnaises ont doublé la mise via Melchie Dumornay. L’internationale haïtienne, servie par Heaps, a parfaitement conclu depuis le point de penalty (2-0, 65e). L’OL a fait le boulot et devra sceller sa qualification mercredi prochain au Groupama Stadium.