Bayern - PSG : la stat’ humiliante pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé

Décidément, le Paris Saint-Germain n’y arrive pas. Le club de la capitale a connu un nouveau revers en Ligue des champions, ce mercredi, contre le Bayern Munich (1-0), à l’Allianz Arena. Une défaite qui souligne à nouveau les carences offensives du club parisien, avec notamment Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Si le premier cité a encore été fantomatique en C1, le second a lui écopé d’un carton rouge. Leur influence inexistante dans ce match se lit également sur la feuille de statistiques.

En effet, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et l’ex-attaquant du Borussia Dortmund n’ont pas réussi le moindre dribble durant cette rencontre. Même Manuel Neuer, gardien du Bayern, a réussi à faire plus qu’eux. Avec cette défaite, le PSG dit officiellement 'adieu’ au top 8 et va devoir montrer un autre visage sur les trois derniers matchs restants s’il souhaite être barragiste. Pour le moment, avec cette 26e position provisoire, ce n’est pas le cas.