Ligue 1 : Nice s'impose à Bordeaux et croit encore au podium

Avant le derby des Olympiques entre l'OM et l'OL à l'Orange Vélodrome ce dimanche soir (20h45), l'avant-dernière affiche de la 35e journée de Ligue 1 voyait s'opposer au Matmut Atlantique deux formations aux enjeux opposés : d'un côté les Girondins de Bordeaux, 19es à cinq points du premier non-relégable, et l'OGC Nice, sixième avant la rencontre à cinq unités du podium. Le club au scapulaire restait sur trois matches sans victoire, avec 1 nul et 2 défaites, encaissant notamment 5 buts sur la pelouse de Nantes. Le Gym connaissait quant à lui une forme irrégulière (2 succès et 2 revers sur ses 4 derniers matches) et devait se reprendre pour se rapprocher du podium, qualificatif pour la Ligue des Champions.

Concernant les compositions, Christophe Galtier décidait de reléguer Amine Gouiri sur le banc, lui préférant Kluivert sur le couloir gauche de son 4-4-2. David Guion changeait sa paire de pistons, avec Lacoux et Mensah à la place des Kwateng et Mangas. Les Aiglons dominaient la première période, non seulement dans le jeu mais également dans les occasions franches. La première venait du pied de Dolberg, mis en échec par le tacle de Mensah sur sa ligne (10e). Le Danois voyait sa deuxième frappe, à ras de terre, flirter avec le poteau de Costil (24e). Et si ce n'est pas l'ancien Ajacide, Andy Delort se procurait des opportunités, malheureusement pour lui contrées par la défense (22e, 23e) ou imprécises (42e). À la pause, Bordeaux pliait mais ne rompait pas face à une équipe niçoise de plus en plus dangereuse...

Nice s'en remet à Delort

Au retour des vestiaires, la même dynamique offensive des Niçois se faisait ressentir, avec des attaquants plus volontaires mais sans réussite. C'est le cas de l'ancien Montpelliérain, très mobile sur le front de l'attaque mais manquant de lucidité. Son coéquipier à gauche se créait la première occasion du second acte, qui passait à côté des poteaux de Costil. Le portier bordelais avait le bon réflexe pour dégager la tête à bout portant de Thuram, servi par Delort sur une remise de la tête dans la surface de but (59e). Les hommes de Christophe Galtier monopolisaient ensuite le ballon dans la moitié de terrain adverse, sans pour autant trouver la faille dans le bloc girondin. Les deux techniciens faisaient entrer du sang neuf pour faire la différence (Gouiri et Brahimi pour Nice, Mara et Oudin pour Bordeaux).

C'est finalement le titulaire Delort qui débloquait la marque : après une bonne combinaison à gauche entre Bard et Thuram, Lacoux déviait malencontreusement le ballon vers l'international algérien, qui poussait le ballon dans le but vide (1-0, 74e). Dans le dernier quart d'heure, Hwang dégainait enfin la première frappe cadrée des locaux, tranquillement captée par Benitez (78e). Nice n'était pas loin du break, mais la tête de Delort frôlait le poteau droit de Costil (82e). Après une suspicion de penalty dans la surface niçoise, Bordeaux continuait de pousser pour revenir au score (89e, 90+2e), mais avait failli se faire piéger en contre, avec le poteau de Lotomba suivi du raté de Brahimi (90+3e). Le score ne bougeait plus (0-1) : à une semaine de la finale de la Coupe de France, Nice revient à deux points du podium et croit encore à la C1, Bordeaux est quasiment condamné à la descente...