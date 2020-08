Ldc : Rolland Courbis tacle le niveau du PSG

Très confiant au moment du tirage, Rolland Courbis rétropédale. « Sans faire une crise d’optimisme, on peut dire que c'est un bon tirage pour le PSG. On s'achemine à mon sens vers une finale Paris-Man City », voilà ce que déclarait le consultant de RMC suite au tirage du Final 8, qui mettait l'Atalanta Bergame sur la route du PSG. Sauf qu’entre temps, Paris a gagné (très difficilement) ses deux finales de coupes - en affichant un niveau de jeu inquiétant -, a perdu sur blessure Kyllian Mbappé et Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Marquinhos ont quitté la pelouse du Stade de France précipitamment face à l’OL.

Une dynamique qui n’est pas pour rassurer l’ancien entraîneur de l'OM et de Montpellier, entre autres. «Si on n’est pas inquiet là, quand le sera-t-on ? Je suis préoccupé. Je me dis que les huit prochains jours vont peut-être permettre de récupérer Mbappé et cela serait une première énorme bonne nouvelle», a d’abord glissé Courbis lors de l'émission «Les Grandes Gueules», avant de reprendre de volée l’entraîneur parisien : «après il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l’air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix tactiques. Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en-dessous de ses possibilités.» Pas de quoi, donc, se présenter serein à l’approche du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame pour les pensionnaires de la porte d’Auteuil.