LdC : l’accueil fou réservé à Kylian Mbappé à Guingamp

Demain soir, le Real Madrid va défier le Stade Brestois en Ligue des champions au stade du Roudourou. Ce mardi, les Madrilènes sont d’ailleurs arrivés en France. Et ils ont été accueillis par une foule et en rockstars comme l’a révélé El Chiringuito.

La suite après cette publicité

En effet, les joueurs et le staff ont été acclamés, même si on a pu entendre des "Messi" à la descente du bus de Carlo Ancelotti. De son côté, Kylian Mbappé a été le joueur qui a suscité le plus de réactions. Le Français a été accompagné par des applaudissements et des cris. El Chiringuito parle même d’une "folie" pour le retour de KM9 en France.