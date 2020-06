Real Madrid-FC Valence : les compos probables

La suite après cette publicité

Le Real Madrid de Zinedine Zidane est sous pression. Après la victoire du FC Barcelone contre Leganés mardi (2-0), les Madrilènes doivent gagner ce jeudi soir contre le FC Valence (29e journée de Liga) pour ne pas laisser s'échapper les Blaugranas, qui disposent pour l'heure de 5 longueurs d'avance au classement.

Pour l'occasion, le coach tricolore devrait aligner un trio composé de Karim Benzema, Eden Hazard et de Vinicius en attaque, Isco étant blessé. Ferland Mendy et Raphaël Varane devraient aussi démarrer la rencontre. Côté valencian, Mouctar Diakhaby, pointé du doigt pour sa dernière sortie compliquée, devrait être laissé sur le banc au coup d'envoi. Geoffrey Kondogbia est pressenti pour être titulaire tout comme l'ancien de la Casa Blanca Rodrigo et la promesse Ferran Torres.