Stade Rennais : Julien Stéphan veut conserver Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga (17 ans) est le joyau du Stade Rennais. Après une saison pleine d'espoirs et une maturité déconcertante sur le rectangle vert, le jeune milieu de terrain a de quoi faire saliver les plus grands clubs. Notamment le Real Madrid, qui est cité par la presse espagnole pour se l'offrir. Si le club breton sait que l'international espoir français peut lui rapporter gros, les intentions sont claires : continuer l'aventure avec lui. Interviewé par le quotidien L'Équipe, Julien Stéphan l'a rapporté.

« On a la volonté de poursuivre avec lui, de continuer à le faire progresser. Il a réussi une excellente saison, mais il n'a que 17 ans. Donc, il faudra confirmer la saison prochaine et dans son club formateur, en jouant à nouveau l'Europe dans un contexte qu'il maîtrise bien, entouré de gens qui le connaissent parfaitement, ça me semble être des conditions idéales de progression pour lui », a-t-il expliqué. L'intéressé lui même garde la tête sur les épaules malgré les plusieurs grands clubs évoqués pour l'accueillir. « Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir mais je suis bien à Rennes. On verra la suite … Je laisse mes parents et mes agents gérer cela », avait-il fait part cette semaine à Ouest-France.