VfL Wolfsbourg : Maxence Lacroix refuse des offres de prolongation

Recruté cet été par le VfL Wolfsbourg en provenance du FC Sochaux, Maxence Lacroix réalise une saison pleine en Allemagne. Le défenseur central de 21 ans s'impose comme l'un des meilleurs à son poste et compte 34 apparitions toutes compétitions confondues pour 2 buts et 3 passes décisives. Actuellement troisième avec Wolfsbourg, il est proche de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Une belle récompense pour le joueur et son équipe qui disposent de la 2e meilleure défense du championnat (32 buts encaissés). Voulant blinder son talent, le VfL Wolfsbourg a présenté deux offres de prolongations qui ont été repoussées par le joueur selon Sky Germany. Les discussions devraient reprendre après la saison.

Sky sources: Maxence Lacroix has declined two offers from @VfL_Wolfsburg to renew his contract. Talks will continue after the season. Huge performances made him interesting for a lot of clubs, his market value increased accordingly 👀📈#TransferUpdate pic.twitter.com/zd1LjDWuBY