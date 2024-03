EdF, JO : la réponse de Didier Deschamps sur une éventuelle convocation de Karim Benzema

En trois jours, Didier Deschamps n’a pas changé son fusil d’épaule. Appelé à s’exprimer sur la possible présence de Karim Benzema aux JO de Paris cet été, le sélectionneur des Bleus ne s’était montré rétif en début de semaine. Ce vendredi, DD a de nouveau été invité à s’exprimer sur le sujet. Pour lui, il n’y a aucune raison de s’opposer à l’idée de voir le Ballon d’Or 2022 participer au tournoi.

«Je vous vois venir avec vos grands sabots… Je l’ai appris comme vous, il n’y a pas à me faire plaisir ou pas. Pourquoi ça ne me ferait pas plaisir ?, a questionné le coach des Bleus sur La chaîne L’Equipe concernant une éventuelle participation de l’ancien Madrilène aux JO. C’est Thierry qui décide. Je n’ai aucune objection à manifester. Vous me confirmez apparemment qu’il a fait acte de candidature, la suite, c’est Thierry vous donnera la réponse.»