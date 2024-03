JO 2024 : Deschamps évoque les cas Benzema, Lloris et Varane

Dans le groupe tricolore à la Coupe du monde 2022 il y a un peu plus d’un an, Karim Benzema (forfait, mais toujours parmi les 26), Hugo Lloris et Raphaël Varane ont depuis pris leur retraite internationale. Alors que l’Euro 2024 aura lieu cet été et qu’ils ne seront pas de l’aventure, les trois hommes restent éligible à une convocation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 24 juillet au 10 août prochain.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a répondu tout en expliquant que le choix reviendra aux principaux intéressés ainsi qu’au sélectionneur des Espoirs Thierry Henry : «s’ils ont envie et que Thierry Henry a besoin d’eux c’est parfait. L’objectif c’est d’avoir la meilleure équipe, c’est Thierry qui choisit, ils peuvent être candidats comme beaucoup.»