Dortmund : Erling Braut Håland dévoile ses idoles de jeunesse

Nouvelle coqueluche du Borussia Dortmund avec qui il s'est très vite adapté (12 buts en 11 matches toutes compétitions confondues avec les Marsupiaux), Erling Braut Håland (19 ans) est la révélation de la saison. Le buteur autrichien révélé à Molde puis au Red Bull Salzbourg s'est livré au jeu des questions-réponses sur Youtube.

S'il a expliqué qu'il était un fervent fan de rap ou encore qu'il appréciait la pizza kebab, le natif de Leeds a également révélé le nom du joueur qui l'a le plus inspiré quand il était plus jeune. Finalement, ne pouvant pas se décider, il a dit deux noms : «je ne peux pas en dire un seul donc je vais en dire deux, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic.»