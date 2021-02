ASSE : Anthony Modeste raconte son arrivée express

La suite après cette publicité

Lundi, l'AS Saint-Etienne a réussi à boucler in extremis l'arrivée d'Anthony Modeste. L'attaquant a livré ses premières impressions au site officiel des Verts. «Elles sont fortes, elles sont belles. Aujourd'hui, c'est vraiment un très beau jour et une fierté pour moi car comme tout le monde le sait, c'est l'ancien club de mon père. Pour moi, ça représente beaucoup. A moi de faire en sorte que l'histoire soit encore plus belle sur le terrain. C'est un clin d'oeil, il faut boucler la boucle. C'est vrai que mon nom a beaucoup été associé à Saint-Etienne les années précédentes. Mais ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Aujourd'hui, ça s'est fait et je pense que c'est un signe que je sois là. Je vais faire le maximum avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs».

Son arrivée s'est d'ailleurs réglée rapidement : «ça a été très très rapide. A 16 heures, mon agent m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par Saint-Etienne. J'ai dit oui franchement c'est un club mythique, mon père a joué là-bas donc si c'est possible de le faire pourquoi pas. De toute façon à Cologne, du temps de jeu, je n'en avais pas beaucoup. Je veux remercier Cologne et l'ASSE comme l'opération a pu se faire assez rapidement. Maintenant, je vais profiter avec mes coéquipiers sur le terrain». A lui de jouer !