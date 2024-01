Jhoanner Chávez débarque à Lens

Voulant se renforcer avec un latéral gauche cet hiver, le RC Lens a trouvé son bonheur. Comme nous vous l’avons révélé, la formation artésienne a décidé de s’adjuger les services de Jhoanner Stalin Chávez Quintero. Prêté au club d’Independiente del Valle en début de saison, l’international équatorien (3 capes) appartenait au club brésilien de l’EC Bahia. Finalement, il va découvrir la Ligue 1 cette saison.

Présent ce dimanche pour le match de Coupe de France entre Lens et Monaco (2-2, victoire de l’ASM aux tirs au but), il arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De l’hémisphère sud à l’hémisphère nord ! Piston gauche puissant et dynamique, Jhoanner Chávez franchit la ligne pour venir renforcer les rangs artésiens. Jeune joueur (21 ans) équatorien à fort potentiel, celui qui possède déjà une expérience internationale (3 sélections) et continentale (21 apparitions) rejoint le Racing en prêt avec option d’achat, peut-on lire dans un communiqué. C’est le premier Équatorien à porter le maillot du RC Lens.