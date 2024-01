Lens va boucler la signature de Jhoanner Chavez !

Même si Faitout Maouassa a réalisé un bon match avec les Sang et Or face à Monaco en Coupe de France, il subsiste un problème de fond sur le flanc gauche de la défense lensoise depuis la blessure de Deiver Machado qui ne va revenir que dans quelques semaines. La cellule de recrutement du club artésien travaillait depuis plus d’un mois sur le renfort idoine capable de dépanner en piston gauche et a étudié notamment les profils de Souleyman Doumbia (libre) et de Bruno Onyemaechi (Boavista).

La suite après cette publicité

Selon nos informations, il a été trouvé du côté du Brésil et plus précisément de Bahia. C’est Jhoanner Stalin Chávez Quintero qui va être l’heureux élu, sauf retournement de situation. Le latéral gauche international équatorien de 21 ans, qui était prêté dans le club local de l’Independiente son club formateur par la formation brésilienne qui l’avait acheté 2,5 M€ il y a un an est de retour après un prêt de six mois ponctué de 13 apparitions et 2 buts.

À lire

RC Lens : Franck Haise vole au secours d’Elye Wahi

Jhoanner Chavez présent à Bollaert pour Lens-Monaco

Présent dans les loges du stade Bollaert en compagnie de ses agents ce dimanche pour assister à la rencontre Lens-Monaco en Coupe de France, ce piston gauche explosif devrait rapidement s’engager avec le club artésien sauf énorme retournement de situation.

La suite après cette publicité

Le RC Lens n’en a pas terminé avec son mercato. Outre le départ programmé du portier vénézuélien Wuilker Farinez, qui va libérer une place d’extra-communautaire, le club nordiste est en discussion avec un milieu de terrain. Qu’on se le dise, l’hiver va être animé au sein de la formation coachée par Franck Haise.