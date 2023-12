Mercato : le RC Lens s’active fort en coulisse !

Très attendu après une saison incroyable, le mercato estival du RC Lens s’est avéré plus compliqué que prévu. Si le club artésien a réussi à retenir Kevin Danso, il n’a rien pu faire pour Seko Fofana et Loïs Openda. Après quelques mois passés dans leur nouvelle équipe, le premier bilan des recrues estivales est pour le moins mitigé. Avec la CAN qui se profile et le départ de plusieurs cadres, Lens va devoir se renforcer et deux postes ont été identifiés par la cellule de recrutement et par Franck Haise.

La suite après cette publicité

C’est en substance ce que le coach et manager général du RC Lens, avait expliqué en conférence de presse il y a quelques jours. « Les équipes travaillent dessus», a affirmé Franck Haise. «On se voit régulièrement pour évoquer les joueurs qui seraient susceptibles de venir pour six mois ou plus. Il y a une projection globale avec la Coupe d’Afrique, la Coupe d’Asie, la compétition U23 sud-américaine. On a potentiellement sept à huit joueurs absents pendant le mois de janvier et une partie du mois de février. (…) Sept absents sur un effectif de 21, le compte est rapide à faire… »

À lire

Lens-Séville : les fans sévillans pourront aller au stade

Un milieu de terrain attendu cet hiver

Pour ce dernier qui sait qu’il ne pourrait pas compter sur sept recrues, les recrutements d’un latéral gauche ainsi qu’un milieu de terrain ont été érigés comme priorité du mercato hivernal. Au milieu, il s’agira de pallier les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de Nampalys Mendy avec le Sénégal et celui de Salis Abdul Samed avec le Ghana. Si pour l’instant, aucun nom n’a encore filtré, mais Lens prospecte notamment à l’étranger et vise des joueurs expérimentés.

La suite après cette publicité

Mais l’autre grand chantier et non des moindres est le recrutement d’un latéral gauche. Deiver Machado opéré des deux adducteurs et forfait pour deux bons mois, Przemysław Frankowski doit dépanner. Le remplaçant naturel de Machado, Faitout Maouassa pose clairement question en interne et ne rentre clairement pas dans les plans de Franck Haise qui ne l’a utilisé qu’à une seule reprise depuis son arrivée et encore c’était au mois de septembre.

Bruno Onyemaechi suivi… Souleyman Doumbia aussi

Lens travaille donc sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche. Le club suit toujours Bruno Onyemaechi (24 ans) du Boavista. Une piste initiée en toute fin de mercato estival comme nous vous l’avions révélé et qui plaît beaucoup en interne. Mais problème, le défenseur nigérian, international depuis le mois de septembre et qui performe au Portugal, a de grandes chances de disputer la CAN avec son pays et on imagine mal le vice-champion de France 2022-23 avancer sur un joueur dont il ne pourra pas compter avant février prochain. Un autre nom se dégage et possède l’immense avantage d’être libre de tout contrat.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Lens réfléchit très sérieusement à recruter cet hiver Souleyman Doumbia (27 ans). L’ancien joueur de Rennes et d’Angers, libre depuis son départ du SCO l’été dernier, s’entraîne avec un préparateur physique et attend la bonne proposition. Après avoir été proche de rejoindre un club anglais il y a quelques semaines, Doumbia pourrait rejoindre un club qui avait déjà songé à lui l’été dernier. La fusée ivoirienne formée au PSG pourrait être parfaite dans ce rôle de piston gauche et pourrait profiter de la trêve internationale pour être opérationnelle rapidement. À suivre.