Le RC Lens veut s’offrir Bruno Onyemaechi

Qualifié en Ligue des Champions, le RC Lens essaye de renforcer son effectif pour encore être compétitif cette saison. Après les pertes de Seko Fofana et Lois Openda, le club Sang et Or a recruté Andy Diouf et le gros coup Elye Wahi. Mais ce n’est pas tout, même si Franck Haise souhaitait un groupe restreint, la direction lensoise souhaite accueillir un nouveau renfort dans l’entrejeu et surtout un latéral gauche pour concurrencer Deiver Machado.

Il y a quelques jours, le RC Lens suivait notamment Ulisses Garcia, un international suisse de 27 ans qui évolue du côté des Young Boys de Berne. Les noms de Iago (Augsbourg) et Lucas Piton (Vasco de Gama) ont aussi été évoqués. Selon nos informations, Lens essaye désormais de boucler le latéral gauche Bruno Onyemaechi, qui évolue à Boavista au Portugal. Âgé de 24 ans, le Nigérian, titulaire indiscutable dans son club, a disputé 35 matches la saison dernière (2 buts, 1 passe décisive).