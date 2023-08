Le RC Lens prospecte à tout va !

Si Franck Haise a décidé de partir avec un groupe restreint pour cette saison malgré la Ligue des Champions, l’effectif lensois est encore un peu juste. C’est la raison pour laquelle la cellule de recrutement emmenée par Grégory Thil a identifié deux recrues potentielles, à savoir un milieu de terrain (Habib Diarra est toujours espéré) et un latéral gauche. Pour ce poste de piston gauche, le nom d’Ulisses Garcia, un international suisse de 27 ans qui évolue du côté des Young Boys de Berne est suivi depuis quelques jours comme nous vous l’avions révélé ce lundi.

Mais Lens prospecte et a des vues sur deux autres gauchers brésiliens. Le premier se nomme Iago et évolue en Allemagne du côté d’Augsbourg, l’ancien club de Kevin Danso. Âgé de 26 ans, il est arrivé il y a 4 ans en provenance de l’Internacional Porto Alegre et totalise 4 buts et 10 assists en 78 matches de Bundesliga. Autre joueur do Brasil pisté, un certain Lucas Piton (22 ans) qui lui évolue encore en Serie A brésilienne du côté de Vasco Gama, lui qui a fait ses premières armes en professionnel du côté des Corinthians…