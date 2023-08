Lens garde un oeil sur Ulisses Garcia

Après avoir bouclé le gros coup Elye Wahi ce dimanche pour 30 M€ + 5 M€ de bonus et par conséquent trouvé son numéro 9 tant attendu, le RC Lens se garde la possibilité de faire un ou deux coups d’ici la fin du mercato estival.

Si la piste Habib Diarra est toujours dans les tuyaux de Gregory Thil et de son équipe, Lens prospecte et a coché le nom de Ulisses Garcia. Ce piston gauche international suisse de 27 ans (4 sélections avec la Nati) évolue du côté des Young Boys de Berne et a disputé 27 matches de championnat l’an passé (1 but et 7 passes décisives). A suivre.