Ivan Perisic quitte le Bayern

Une saison et puis s’en va. Si ce n'était pas encore officiel, Hansi Flick avait évoqué le matin même ne pas souhaiter conserver Ivan Perisic. La tendance s'est confirmée quelques heures plus tard, le temps pour le Bayern Munich d'officialiser le départ du milieu international croate (90 sélections - 26 buts), qui va ainsi retourner à l'Inter où il a un contrat jusqu'en 2022.

Pourtant la collaboration a été plus que fructueuse : un triplé Coupe - Championnat - Ligue des Champions qui est venu garnir l'armoire à trophée de l'ancien Sochalien. Hansi Flick a eu un message pour son joueur, qui a marqué 8 buts et distribué 10 passes décisives lors des 35 matchs joués sous ses ordres : « je tiens à remercier Ivan pour sa performance et sa contribution au triplé. Nous avons vraiment aimé travailler avec lui. Surtout lors du dernier tour de la Ligue des champions à Lisbonne, où vous avez pu voir sa qualité ».