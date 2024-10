EdF : les supporters taclent Kylian Mbappé et pleurent Antoine Griezmann

L’équipe de France vit une période compliquée. Avec le départ en retraite d’Antoine Griezmann et la non-sélection pour une supposée blessure de Kylian Mbappé, un climat étrange règne au-dessus de ce rassemblement d’octobre. Fabien Bonnel, le porte-parole des Irrésistibles Français, le plus grand groupe de supporters français, a publié un communiqué au nom du groupe pour faire part de son inquiétude et de la tristesse générale après l’annonce de la retraite internationale de Grizou, et le drôle de numéro de Kylian Mbappé.

«Ce qui ressort de cette semaine, pour nous, c’est que le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par les supporters, Antoine Griezmann. On se demandait si le choix du capitaine avait été le bon, et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part, alors qu’on vient de perdre un modèle d’exemplarité. Est-ce un problème de communication ? Ce n’est pas normal en tant que capitaine. Soit le Real lui demande de se taire, soit la France, mais on sait que quand il a envie de parler, il parle. Il doit assumer son capitanat. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’on a le sentiment d’être pris pour des cons, et je ne sais pas par qui. Mais c’est une semaine à oublier et ce sera dur, car elle va laisser des traces».