Brest veut recruter un milieu de terrain

11e du classement avec 23 points après 17 journées de Ligue 1, le Stade Brestois est dans les temps pour sa mission maintien. Sa défense prend même un peu moins l'eau qu'en début de saison mais le départ au dernier mercato d'Ibrahima Diallo pour Southampton contre 15 M€ n'a pas été comblé. Il s'agit donc de recruter un milieu de terrain comme l'a expliqué Grégory Lorenzi dans les colonnes de Ouest France ce samedi. La piste Jean Lucas est évoquée tandis que le directeur sportif affirme également qu'il n'y aura pas de départ.

La suite après cette publicité

«Des joueurs au poste ont montré des choses intéressantes. D'autres ont eu plus de mal à se mettre en évidence. Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là (au milieu). La saison est longue, il y aura un enchaînement de matches, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile à ce poste, juge-t-il avant d'affirmer que le recrutement se ferait sous forme de prêt. Trouver le joueur qui corresponde à ce qu'on veut n'est pas simple. Il y a toujours un temps d'adaptation et on veut quelqu'un de prêt et à même d'apporter une plus-value sportive à l'équipe. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec une option d'achat.»