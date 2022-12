Suisse : Murat Yakin regrette les absents

La Suisse fondait beaucoup d'espoir sur ce match mais force est de constater qu'elle n'a pas fait le poids. Rapidement balayée par le Portugal (2-0 à la pause, puis 4-0 dix minutes après le retour des vestiaires), elle s'est lourdement inclinée 6-1 en 8e de finale de cette Coupe du Monde, contre une nation qui commence à faire peur. Murat Yakin a tout de même des regrets sur ce match, c'est qu'il y avait de trop nombreux absents pour espérer faire face. Silvain Widmer, le latéral droit, manquait notamment à l'appel, lui qui était malade ces dernières heures, tandis que d'autres éléments étaient amoindris, comme Schär, en grandes difficultés dans cette rencontre.

«Il (Widmer) a pu s'entraîner hier mais il a commencé à avoir de la fièvre, cette nuit. Malheureusement, il était trop malade pour jouer. Fabian Schär n'avait pas la force non plus, pendant le match. On n'a donc pas pu jouer avec toutes nos forces. (Nico) Elvedi est malade depuis quatre jours. Il a, lui aussi, de la fièvre. Schär n'était pas à 100 %, non plus, face à la pression physique de notre adversaire. Je suis convaincu que j'ai fait les bons choix dans cette Coupe du monde et que ce n'est pas une question de système mais d'adversaire. Le Portugal était bien plus fort que nous et il avait bien anticipé ce qu'on voulait faire. Au final, on a beaucoup couru, pour pas grand-chose», regrette le sélectionneur.