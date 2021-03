Les Glasgow Rangers champions d’Écosse !

Dix ans. Dix ans que le trophée de champion d’Écosse n’était pas retourné dans l’armoire des Glasgow Rangers. C’est chose faite grâce au match nul de son concurrent de toujours le Celtic (0-0). Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard, qui comptent 20 pts d'avance sur le Celtic à 6 journées de la fin du championnat, ne pourront pas être rattrapés et soulèvent leur 55ᵉ titre, quatre de plus que le rival (record du pays).

La suite après cette publicité

Steven Gerrard aura connu une saison parfaite. L’ancienne légende de Liverpool, a déjà remporté 28 des 32 matches à la tête de son équipe cette saison (aucune défaite) et réalisé une série parfaite à domicile avec 16 victoires en autant de rencontres. De quoi permettre aux Gers de soulever un nouveau titre, après une longue traversée du désert et une relégation en 4e division en 2012. Une période où le Celtic avait tout raflé sur son passage.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe