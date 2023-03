Les obsèques de Just Fontaine auront lieu lundi à Toulouse

Les obsèques de Just Fontaine, recordman du nombre de buts inscrits lors d’une phase finale de Coupe du monde (13 réalisations en 1958) et décédé mercredi à l’âge de 89 ans, auront lieu lundi à Toulouse à 14 heures, à la cathédrale Saint-Étienne comme indiqué, ce jeudi soir, par L’Equipe.

Né au Maroc en 1933, il avait débuté sa carrière à l’US Marocaine de Casablanca, avant de débarquer en France, à l’OGC Nice, et de devenir une véritable légende pour l’équipe de France et le Stade de Reims. Président par intérim de la FFF, Philippe Diallo a lui salué «une figure emblématique» des Bleus et sera présent aux funérailles.

