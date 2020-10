LOSC : l'émotion de Christophe Galtier après l'attentat de Nice

Christophe Galtier avait le coeur lourd ce jeudi soir. Non pas à cause du résultat nul de son équipe face au Celtic en Ligue Europa (2-2, 2e journée de la phase de poules), mais plutôt après l'attentat à Nice qui a fait trois victimes dans la matinée. Un événement tragique qui a littéralement bouleversé l'entraîneur du LOSC. Ce dernier a tenu à s'exprimer sur le sujet en conférence de presse quelques minutes après la rencontre au stade Pierre-Mauroy.

« La France est meurtrie. Je voudrais, même si ce n'est pas grand chose, présenter mes condoléances aux familles, aux amis, aux proches des gens qui ont été lâchement assassinés aujourd'hui. Dans une église. Des femmes, un homme. Si on peut amener, quelque part, du jeu, du spectacle - parce qu'on nous permet de jouer - des émotions... Croyez-moi que cela a été une journée difficile sur le plan personnel. Si j'avais pu m'abstenir de travailler, je me serais abstenu de travailler. En dehors de la crise sanitaire, vivre de tels moments dans notre beau pays, croyez-moi c'est très difficile. Encore une fois, tout mon soutien aux proches des gens lâchement assassinés, et aussi aux Niçois », a ainsi confié Galtier très ému. Un message poignant.