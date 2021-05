H&M dévoile une collection lifestyle inspirée du football avec Lover's FC

H&M s'est associé avec le label de streetwear spécialisé Lover's FC pour dévoiler une collection capsule où l'on retrouve une série de tuniques mêlant des inspirations du football des années 1990 à un style urbain contemporain comme a pu le faire adidas avec la collection City.

Spécialisé dans le football, le collectif britannique est adepte des maillots rétro et c'est donc tout naturellement que l'ADN du groupe se ressent dans cette collaboration dévoilant sept tuniques complétées par un ensemble de survêtement, une paire de chaussettes, un bob et une écharpe affichant fièrement que « Le football n'est rien sans les fans ». Ces maillots aux superbes graphismes et coloris sont entièrement faits de polyester 100% recyclé.

Pour créer ces tuniques, le label de streetwear s'est fortement inspiré des couleurs et des designs de certains clubs et pays qui ont marqué le football mondial. On retrouve notamment certains numéros légendaires au dos de ces maillots comme le 14 de Johan Cruyff pour le maillot orange des Pays-Bas, le 3 de Paolo Maldini pour le maillot bleu de l'Italie ou le 10 porté par Michel Platini, Roberto Baggio ou encore Alessandro Del Piero à la Juventus Turin.

« Le football et la mode n’ont jamais été aussi étroitement liés, et cette collaboration avec H&M est une chance d’explorer leur relation. J’ai d'abord commencé Lover’s FC comme un amoureux des maillots de football, et c’est incroyable de partager cette passion avec les fans de football et de mode à travers le monde », explique Neal Heard, fondateur de Lover's FC. La mode et le football sont effectivement de plus en plus proches et pour H&M, ce n'est pas une première puisque le géant suédois avait déjà collaboré avec Hector Bellerin.

La France n'est malheureusement pas représentée à travers cette collection capsule qui devrait tout de même satisfaire les fans de mode et du football d'antan. Les sept maillots et les autres accessoires sont d'ores et déjà disponible sur la boutique en ligne H&M.