Maxime Pau a tapé dans l'œil des recruteurs

Le mercato d’hiver est lancé et les cellules de recrutement sont déjà en action depuis maintenant quelques semaines. Si certains clubs vont casser leur tirelire pour s’offrir un joueur confirmé qui apportera une plus-value immédiate à leur effectif, d’autres sont à la recherche de la bonne affaire. Selon nos informations, un joueur a tapé dans l’œil de plusieurs clubs : le jeune milieu offensif franco-camerounais de 21 ans, Maxime Pau.

Formé au LOSC, il évolue depuis l'été dernier à Hyères 83 FC, pensionnaire de National 2. Celui qui compte des sélections en équipe de France U16 et U17, éclabousse de tout son talent le championnat (12 matches cette saison). De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs français et étrangers attirés attirés par sa vivacité, sa rapidité, son agilité et son droit gauche dévastateur.