Real Madrid : Carlo Ancelotti veut relancer Marco Asensio

Auteur d'une saison 2020-2021 en demi-teinte avec le Real Madrid, Marco Asensio (25 ans) tarde à confirmer ses excellentes performances réalisées lors de ses débuts avec les Merengues. Pourtant annoncé comme l'un des futurs grands talents de l'Espagne, le natif de Palma de Majorque n'a même pas été retenu par Luis Enrique pour disputer l'Euro 2020 avec la sélection espagnole. De quoi inquiéter bon nombre d'observateurs mais insuffisant pour placer l'attaquant madrilène dans le doute. Appelé à défendre les couleurs de la Roja pour les prochains Jeux Olympiques, AsenDiós est particulièrement motivé à l'idée de disputer cette compétition puis la saison à venir avec la Casa Blanca. Et comme il l’a confié dans As, le buteur espagnol semble pour cela disposer d'un total soutien de son nouveau coach Carlo Ancelotti.

« Il va sûrement me surveiller (pendant les JO). Je suis très excité par tout ce qui vient après l'équipe nationale. J'ai eu une petite conversation avec Carlo (Ancelotti) et il m'a transmis des choses très positives, de bonnes choses et je sais que je peux apprendre beaucoup de lui. Il a beaucoup d'expérience dans le monde du football. » Si le Real Madrid se dirige vers un été plutôt calme sur le marché des transferts, Carlo Ancelotti pourrait donc se concentrer à relancer les principaux cadres de son vestiaire.