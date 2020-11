Inter Milan-Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour le compte de la quatrième journée du groupe B, l'Inter Milan accueille le Real Madrid à San Siro (match à suivre en direct commenté dur notre live). Un choc des mal classés dans un groupe dominé par le Borussia Mönchengladbach. Pour les Nerazzurri, cette affiche de Ligue des champions revêt d'une importance capitale.

Les hommes d'Antonio Conte n'ont toujours pas remporté le moindre match dans cette phase de poules, et un nouveau revers sonnerait sûrement le glas des espérances intéristes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour rester en vie dans la compétition, Antonio Conte devrait opter pour un 3-4-3. Dans les buts, on retrouverait l'inoxydable Handanovic.

Zinedine Zidane toujours privé de Karim Benzema

Devant lui, une défense à trois avec Skriniar, De Vrij et Bastoni. Dans l'entrejeu, Hakimi occuperait le couloir droit et Ashley Young le flanc gauche, Gagliardini et Vidal se positionneraient dans l'axe de ce milieu à quatre. Enfin, le trio d'attaque serait composé de Lukaku, Barella et Lautaro Martinez. De son côté, le Real Madrid sait qu'un succès le rapprocherait de la place de leader du groupe. Zinedine Zidane pourrait s'appuyer sur un 4-3-3 avec Thibault Courtois dans les buts.

Devant le portier belge on retrouverait Raphaël Varane et Nacho en charnière centrale. Ferland Mendy occuperait le couloir gauche de la défense et Carvajal le côté droit. Dans l'entrejeu, Zidane devrait choisir l'inamovible trio composé de Casemiro, Kroos et Luka Modric. En attaque, Mariano Diaz devrait enchaîner une deuxième titularisation suite au forfait de Karim Benzema. Eden Hazard et Marcos Asensio accompagneraient l'ancien Lyonnais dans le secteur offensif. Qui s'adjugera ce choc prestigieux ? Réponse à partir de 21 heures.