Real Madrid : Eduardo Camavinga commente le choix de Kylian Mbappé

Auteur d’un but et de deux passes décisives face au Luxembourg, Kylian Mbappé a rendu une belle copie avec l’équipe de France mercredi soir. L’attaquant de 25 ans a semblé libéré sur le terrain, suite à l’annonce de son transfert au Real Madrid. Un choix de carrière logique et salué par son compatriote et futur coéquipier, Eduardo Camavinga. L’ancien Rennais a commenté la décision de Mbappé au micro de Téléfoot.

«C’est la suite logique de la carrière de Kylian : le Real Madrid, c’est le club qu’il lui fallait après le PSG», a commenté le milieu de terrain madrilène, heureux de voir son coéquipier le rejoindre dans la capitale espagnole.