Kylian Mbappé revient à 100% avec le Real Madrid, Pep Guardiola vole au secours de Thomas Tuchel

Kylian Mbappé retrouve sa forme

Selon les médias madrilènes, Kylian Mbappé est en pleine forme. « Il revient comme neuf », titre Marca. « Mbappé à 100% », écrit de son côté AS. Kylian Mbappé est prêt à revenir en pleine forme pour le Real Madrid après deux semaines de repos et de travail physique intensif pour soigner une surcharge musculaire qui l’avait écarté des derniers matchs. Il avait profité de cette pause internationale pour renforcer sa condition physique, après avoir souffert d’un manque de préparation en début de saison. Le Real Madrid et les médias madrilènes continuent donc leur politique de l’autruche concernant Mbappé. « Kylian Mbappé revient face au Celta après les vives critiques en France pour s’être écarté de cette fenêtre FIFA et après une semaine difficile en raison de son déplacement à Stockholm. » La dernière phrase sera la seule abordant l’affaire polémique. Pour le reste, la presse madrilène continue d’esquiver le sujet et aborde cette affaire de manière assez étrange.

Pep Guardiola vient en aide à Thomas Tuchel

Avec l’absence de managers anglais au sommet des clubs de Premier League, l’Angleterre s’est tournée vers un coach étranger pour maximiser ses chances de succès. Alors que certains ont exprimé leur mécontentement face à la nomination de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur, Pep Guardiola a pris sa défense et a déclaré : « Personne ne choisit où il est né… Je n’ai pas décidé d’être catalan, tu n’as pas décidé d’être anglais. C’est la réalité. » Il comprend que les supporters préfèrent un manager local, mais selon lui, « c’est une question de résultats. » Guardiola a souhaité du succès à Tuchel, insistant sur l’importance de rester « ouvert d’esprit* » face à ce choix.

Toujours en Angleterre, Arne Slot n’est pas inquiet que Trent Alexander-Arnold soit distrait par les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Bien que le contrat du défenseur de Liverpool expire l’été prochain, Slot a déclaré : « Ces joueurs sont habitués à être liés quotidiennement à tous les meilleurs clubs ». Il souligne que l’intérêt des autres clubs ne devrait pas affecter la performance de joueurs comme Alexander-Arnold, Virgil van Dijk ou Mo Salah. Slot insiste que son objectif reste à court terme, affirmant : « Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe pour le moment ». De son côté, le Real Madrid est toujours très intéressé par le latéral droit anglais. Selon Marca, Madrid suit de près la situation, mais reste respectueux des délais et des relations avec le club anglais. Tout doit être fait dans le respect des règles pour la direction madrilène.