Droits TV : la sortie surréaliste de Jean-Pierre Caillot

Toujours sans diffuseur alors que la saison débute dans un peu plus d’un mois, la Ligue 1 continue de chercher par l’intermédiaire de la LFP. Alors que la création d’une chaîne 100% Ligue 1 est envisagée par la Ligue si aucun diffuseur n’est trouvé, cette option est loin d’être populaire même si certains clubs se sont montrés favorables. Président de Reims et du collège Ligue 1, Jean-Pierre Caillot a appelé à la prudence afin que le football français face le meilleur choix possible.

Dans un entretien pour L’Équipe, il a néanmoins eu des mots assez inquiétants puisqu’il ouvre la porte à une non-diffusion des premières journées de la saison : «il y a un peu un ultimatum car il faut du temps pour la démarrer. Mais si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant une ou deux journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matches. Et on patientera. Je pense que c’est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation.»