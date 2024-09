Angers : Haris Belkebla est qualifié et disponible après un problème administratif

C’est la fin de l’imbroglio autour d’Haris Belkebla. Pour rappel, l’ancien Brestois de 30 ans, revenu d’Arabie Saoudite cet été pour Angers, n’avait pas pu disputer les premiers matches avec son nouveau club (contre Lille et Nice) à cause d’un problème administratif avec son ancienne équipe, qui ne lui versait plus son salaire. La FFF ne voulait également pas délivrer le CIT (Certificat International de Transfert) au joueur, ce qui bloquait, de fait, son début de saison.

La situation semble cependant aujourd’hui revenue à la normale. Le joueur est bel et bien qualifié et apte pour le déplacement à Strasbourg dimanche à 17 heures dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour le SCO, qui reste sur trois défaites en championnat.