France - Suisse : les notes du match

Les choses sérieuses commençaient ce soir. Face à la Suisse, les Bleus devaient gagner pour rejoindre l'Espagne en quarts de finale de la compétition. Un duel pour lequel Didier Deschamps misait notamment sur un système à trois défenseurs. Varane, Lenglet et Kimpembe composaient ainsi la charnière, avec Pavard et Rabiot en pistons ! Le reste, c'était plutôt classique, alors qu'en face, Vladimir Petković alignait un dispositif similaire, avec un trio Shaqiri-Seferovic-Embolo devant. Et la rencontre démarrait bien mal pour les champions du Monde.

Au quart d'heure de jeu, Zuber mettait un bon ballon au point de penalty. Seferovic était là pour battre Lenglet et placer une tête, que Lloris n'a pas pu détourner (0-1, 15e). Visiblement mal à l'aise dans ce dispositif, l'Equipe de France peinait à réagir, et ne créait tout simplement aucun danger. La Suisse était de son côté sereine, solide derrière, et capable de créer du danger, via un Embolo en mode poison devant. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps changeait tout. Passage en 4-4-2 et entrée en jeu de Kingsley Coman en lieu et place de Clément Lenglet.

Mbappé, symbole de cet échec

Ce qui n'empêchait pas aux Suisse d'être à deux doigts de doubler la mise, mais Varane sortait une intervention décisive devant Seferovic (50e). Les choses n'allaient pas s'arranger, puisque Pavard taclait Zuber dans la surface, et l'arbitre indiquait le point de penalty. Heureusement, Hugo Lloris sortait une sacrée parade pour empêcher Ricardo Rodriguez de faire le break (54e). Le déclic ? Dans la foulée, Karim Benzema égalisait suite à un service de Mbappé après s'être bien emmené le ballon (1-1, 57e) ! Et ce n'était pas fini, puisque le Madrilène s'offrait un doublé dans la foulée, de la tête (2-1, 59e). Sonnée, la Suisse peinait à réagir, et Paul Pogba faisait le break. Le Red Devil expédiait une frappasse en pleine lucarne opposée, imparable pour Sommer (3-1, 75e). De quoi assurer une fin de match tranquille ?

Pas forcément, puisque Seferovic signait lui aussi un doublé sur ce centre de Mbabu, de la tête, battant Varane cette fois (3-2, 81e). En confiance, Gavranovic était trouvé par Xhaka, mystifiait Kimpembe et plaçait une frappe parfaite depuis l'entrée de la surface (3-3, 90e+1). Malheureux, Coman touchait la barre (90e+4) ! Place aux prolongations donc, où Sommer empêchait Pavard de signer le quatrième but tricolore d'une superbe main (4-3, 95e). Mais le rythme était assez faible, et devant, Kylian Mbappé par exemple n'était clairement pas dans un bon jour, loupant quelques situations intéressantes. Place aux tirs au but donc, et à ce jeu là, c'est la Suisse qui l'a emporté, inscrivant ses cinq tentatives alors que Mbappé a raté la dernière des Bleus ! Les Suisses défieront donc l'Espagne vendredi à 18h en quarts !

L'homme du match : Xhaka (7,5) : premier fer de relance de cette équipe helvète (102 ballons touchés, 8 ballons perdus seulement), le capitaine de la Suisse a joué un rôle extrêmement précieux dans la transition. Techniquement, il a montré toutes les qualités que lui connaissent les supporters d'Arsenal ou encore ceux du Borussia Mönchengladbach (92% de passes réussies). Il a fait le ménage dans sa surface quand ses partenaires en avaient besoin. L'ancien capitaine des Gunners s'est aussi mué en passeur décisif sur le but du 3-3 de Gavranovic (90e), venant récompenser son activité importante dans ce match. Averti pour contestation auprès de l'arbitre après le but de Pogba (76e). En véritable meneur d'hommes, il a parfaitement tenu son rôle.

France :

Lloris (6) : le capitaine a vécu une première période terrible de frustration pour un gardien. Il n’a rien eu à faire mais ne peut rien faire non plus sur la tête décisive de Seferovic (15e). D’abord sauvé par la maladresse des Suisses (50e), il réalise l’intervention du match en repoussant en deux temps le penalty de Rodriguez (55e). Un immense sauvetage qui a empêché les Bleus de couler. Il est ensuite fusillé à bout portant par Seferovic (80e), puis battu au ras de son poteau par Gavranovic (90e).

Varane (4) : parfois en difficultés face à la vitesse, aux courses et au physique d’Embolo (8e, 41e), il a connu des problèmes de placement dans cette défense à trois, se retrouvant régulièrement obligé de combler les espaces laissés dans le dos de Pavard. Dominateur dans le jeu aérien et dans les deux surfaces, il a donné de la voix dans une défense très fébrile. Son intervention devant Seferovic a sauvé les Bleus (50e) mais il est aussi battu par le buteur de la Nati (80e). Averti (30e).

Lenglet (2,5) : pour son premier match de l’Euro, le Barcelonais avait de quoi inquiéter par son manque de rythme. Malgré des premières interventions rassurantes, il est complètement mangé par Seferovic sur l’ouverture du score (15e) où il semble perdu. C’est sa grosse erreur du match car elle coûte cher. Il n’a pas vraiment eu le temps de se mettre dans le rythme d’une défense à 4 puisqu’il a été remplacé à la pause par Coman (46e - note 5,5) , qui a pris place dans un 4-2-3-1. Aligné côté gauche, il a d’abord eu du mal à rentrer dans le match avant de lâcher les chevaux (59e). Sa frappe sur la barre dans le temps additionnel (90e+4) aurait pu permettre aux Bleus d’éviter les prolongations. Il aurait tout de même pu être plus bagarreur sur le second but suisse (80e). Il a terminé diminué durant ces 30 minutes supplémentaires, alors que son accélération pour Pavard a fait des dégâts (95e). Blessé et remplacé par Thuram (111e) , auteur d'un joli numéro sur le côté gauche (113e).

Kimpembe (4) : après s’être tordu la cheville dès le début de rencontre, le Parisien a semblé souffrir, boitillant par moment. Il manque un peu sa première intervention (4e) mais est parvenu à redresser la barre par sa pugnacité. Replacé latéral gauche après la demi-heure de jeu, il a souffert par moment comme dans ce duel avec Embolo (45e+2), avant de revenir dans l’axe de la défense en seconde période. Plus serein, il a remporté la plupart de ses duels avant de connaître un gros trou en fin de rencontre sur cette percée plein axe de Gavranovic (90e).

Pavard (2,5) : de retour dans le onze de départ après un passage par le banc contre le Portugal, le latéral droit évoluait cette fois un cran plus haut et il a semblé en perte de repères. Sans aucun apport offensif et en manque d’autorité sur certains duels, il a laissé les Suisses combiner sur son côté. Il est d’ailleurs beaucoup trop loin sur le centre décisif de Zuber (15e). Même dans une défense à 4, le Munichois n’était pas dans son assiette. Il concède d’ailleurs un penalty logique (54e). Averti en prolongations (91e), il est tout proche de marquer sur ce centre de Coman (95e).

Pogba (6,5) : au milieu, les Français ont souvent donné l’impression d’être un de moins. C’est donc logiquement qu’il a commis quelques fautes à retardement. Toujours performant dans le jeu long, en témoigne ses ballons vers Mbappé (21e) ou Benzema (40e), il a tout de même trop tardé à distribuer le jeu, par manque de solutions souvent. En seconde période, il a semblé exercer un peu plus gros pressing et affiché une meilleure maîtrise technique. Il est d’ailleurs à l’origine d’une balle de but pour Mbappé (56e) et sur la récupération sur le second but français (59e), avant d'envoyer la frappe du match dans la lucarne de Sommer (75e). Mauvais point, il fait montre de suffisance en perdant un ballon facile, et offre un dernier contre fatal aux Suisses (90e). Sa passe pour Mbappé aurait pu être décisive également (110e).

Kanté (5,5) : le meilleur joueur de Chelsea a vécu une première compliquée. En retard dans le pressing, il a perdu plus de duels que d’habitude et a pris moins de risque dans le jeu, malgré une certaine précision. Il a haussé le ton en seconde période, asphyxiant ses adversaires, comme lors de la récupération sur le premier but de Benzema (57e), ou devant sa propre surface dans les pieds de Shaqiri (65e).

Rabiot (3,5) : titulaire dans le couloir gauche dans un rôle de piston, le joueur de la Juventus a donné une bonne impression en début de rencontre, affichant un certain allant offensif même si la conclusion n’était pas au rendez-vous (22e, 25e). Le passage au milieu, puis en latéral gauche dans une défense à 4 a semblé le perdre. Il est d’ailleurs complètement dépassé sur cette action sur son côté de Widmer (50e). L’ancien Parisien a affirmé ses limites, comme sur le second but de la Nati où il aurait pu monter plus rapidement sur Mbabu (80e), ou sur cette percée de Mehmedi (93e).

Griezmann (6) : une première période compliquée où, malgré sa mobilité, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre, manquant trop de centres notamment. Les ballons passaient régulièrement par ses pieds mais n’arrivaient jamais dans la surface. Il a réussi à être mieux impliqué par la suite, comme sur les deux premiers buts français (57e, 59e). Son abnégation a fait du bien, remportant la majorité de ses duels. Il est sorti en fin de rencontre, remplacé par Sissoko (88e) , qui aurait dû mieux faire sur ce contre (101e). Le joueur de Tottenham a globalement eu un apport assez faible.

Benzema (7) : une première période très difficile où il n’aura presque rien montré, exaspérant son équipe à se décaler sur le côté gauche. Il aurait aussi pu enchaîner plus vite sur ce centre de Griezmann (5e) mais sa seconde mi-temps est d’un tout autre calibre. Buteur magnifique, il parvient à s’emmener le ballon d’une talonnade magique pour égaliser (57e), avant de doubler la mise d’une tête à bout portant (59e). Remplacé en début de prolongations par Giroud (93e) que les Bleus n'ont pas vraiment réussi à trouver. Le joueur de Chelsea manque sa frappe (113e) et voit Sommer capter sa tête (119e).

Mbappé (3,5) : il a eu des occasions durant cette rencontre, notamment cette frappe enroulée qui passe de peu à côté du but de Sommer (56e). Si sa vitesse a fait des dégâts dans la défense, comme lors de cette remise complètement ratée de la défense suisse (67e), on ne l'a sans doute pas assez vu sur un match de cette envergure. L'attaquant trouve tout de même sur une astucieuse talonnade Benzema lors du premier but (57e). Il a semblé mieux terminer le match que la plupart de ses coéquipiers mais se fait mal sur cette dernière occasion offerte par Pogba (110e). Il est le seul joueur à avoir manqué son tir au but.

Suisse :