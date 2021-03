New Balance dévoile le pack « Defiance Leather »

New Balance effectue ses premiers changements de l'année au niveau des chaussures, en lançant le pack « Defiance Leather » qui rejoint le pack « Lead The Hunt » sorti quelques jours plus tôt. Ces collections comportent la dernière évolution Furon 6+ aux côtés d’une Tekela v3. Plutôt que lancer une nouvelle génération de ces silos, la marque de Boston a préféré les rafraîchir en apportant de nouvelles sensations en vue de la fin de saison.

Le pack « Defiance Leather »

Pour le plus grand plaisir des adeptes de chaussures classiques, le pack Defiance Leather débarque avec des paires faites en cuir de kangourou traditionnel. La nouvelle Furon, surnommé « Furon 6+ » bénéficie d'un col tricoté amélioré offrant un meilleur verrouillage du pied. On retrouve la Furon dans un gris assez sobre rappelant les cyclones. Finalement, ce qui ressort le plus sur cette paire, c'est le logo de New Balance à l'avant de l'empeigne que l'on retrouve avec une touche de vert citron.

La Tekela v3, qui est la toute première chaussure avec la fermeture Hypoknit sans lacets de New Balance, débarque dans le même coloris que la Furon 6+ avec des couleurs plus vives d’agrumes accentuant l’image de marque sur les côtés. On retrouve la technologie Kinetic Stitch fondée sur un algorithme visant à offrir un toucher de balle haute résolution.

Le pack « Lead The Hunt »

Contrairement au pack Defiance Leather, on retrouve des technologies plus modernes que le cuir kangourou au niveau de la structure dans le pack Lead The Hunt. La paire de Furon 6+ dispose de la technologie supérieure de la prochaine génération sur la tige synthétique. Cette nouvelle technologie apporte une stabilité légère. La nouvelle paire du silo de Sadio Mané est enveloppée dans une couleur citron-orange déjà vue aux pieds de certains joueurs professionnels de Premier League comme Bukayo Saka, nouvel ambassadeur de l'équipementier américain.

Sur la Tekela v3, l'empeigne est en maille extensible alors que la semelle bénéficie d'une structure légère en Nylon et que la paire est évidemment sans lacets. Au niveau du coloris, on retrouve un dégradé de noir et de gris avec une nouvelle touche de jaune fluo et le fameux « N » enrobé de couleurs agrumes.

Après les signatures de Bukayo Saka et de l'AS Rome en plus de la prolongation du LOSC, New Balance ne s'arrête décidément plus et lance de nouvelles chaussures qui seront portées par les meilleurs joueurs de la marque et qui sont déjà disponibles sur Pro Direct Soccer à 210€.

