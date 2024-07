Mali : un boycott massif en soutien à Hamari Traoré

Rien ne va plus pour le Mali. Dans la course à la qualification pour le Mondial 2026, la sélection malienne est en bien mauvaise posture à l’image de sa quatrième place occupée au sein du groupe I. Mais alors qu’elle sera condamnée à l’exploit face au Mozambique et l’Eswatini en septembre prochain, plusieurs joueurs ont annoncé se retirer de l’équipe nationale par solidarité à Hamari Traoré, suspendu à titre conservatoire pour avoir critiqué le fonctionnement de sa Fédération.

La suite après cette publicité

«Suite à la décision de la Fédération malienne de football, portant sur la suspension à titre conservatoire du capitaine de l’équipe nationale Hamari Traoré, nous, le collectif des joueurs de l’équipe nationale, notifions que toutes les décisions précédentes ont été prises par l’ensemble des joueurs et non par la personne de Hamari Traoré. Au vu de cette clarification, nous portons à la connaissance de la fédération que nous, les joueurs, nous mettons en retrait de l’équipe nationale jusqu’à la levée de sa suspension», peut-on lire dans un post publié par le joueur de l’AS Monaco Mohamed Camara sur son compte Instagram.