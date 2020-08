À quoi ressemblera le FC Barcelone de Ronald Koeman ?

Ronald Koeman n'est l'entraîneur du FC Barcelone que depuis quelques jours, mais visiblement, l'emblématique ancien défenseur néerlandais a lancé les grands travaux. Et comme à Barcelone tout filtre dans la presse, on connaît déjà les plans de l'ancien sélectionneur batave. Lundi, il a notamment appelé de nombreux joueurs pour leur faire savoir qu'il ne compte pas sur eux la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Luis Suarez sont donc priés de se trouver un nouveau club dans les prochains jours. Pour l'instant, il n'y a que très peu de clubs intéressés par les services des quatre joueurs, qui en plus d'être vieillissants pour trois d'entre eux, ont des salaires colossaux. Et même s'ils ne trouvaient pas preneur et qu'ils devaient rester au club, Koeman ne devrait pas miser sur eux. Au niveau des arrivées, plusieurs noms reviennent de façon incessante. Lautaro Martinez (Inter) pour l'attaque, Eric Garcia et João Cancelo (Manchester City) pour la défense, ou encore Donny van de Beek (Ajax) pour l'entrejeu.

Plusieurs possibilités au milieu

Dès lors, on peut commencer à dessiner les contours d'un onze de Ronald Koeman, d'autant plus que des indiscrétions sur le rôle qu'il veut donner à certains joueurs ont aussi filtré. Marc-André ter Stegen sera présent dans les cages sans trop de doutes, alors que le Néerlandais compte sur Jordi Alba. A priori, le Barça cherche un défenseur central plutôt jeune pour prendre la relève de Gerard Piqué sur le moyen terme, le Catalan devrait donc toujours être titulaire l'an prochain. Koeman lui aurait confié qu'il comptait toujours sur lui pour être le patron de l'arrière-garde. Clément Lenglet l'accompagnera toujours. Sur le flanc droit en revanche, Nelson Semedo n'est pas assuré d'avoir une place dans le onze puisqu'on parle beaucoup de Cancelo à Barcelone...

Dans l'entrejeu, la presse espagnole affirme que Busquets aura un rôle secondaire l'an prochain, et que c'est De Jong qui jouera en sentinelle devant la défense. Devant lui, Miralem Pjanic sera vraisemblablement titulaire, et sera accompagné de Riqui Puig ou de Sergi Roberto, que Koeman souhaite utiliser au milieu et plus en tant que latéral. Enfin, en attaque, le départ de Luis Suarez va tout chambouler, tout comme celui de Lionel Messi s'il venait à se confirmer. Antoine Griezmann devra se prouver, Ansu Fati pourrait avoir plus d'opportunités et le Barça continue son forcing pour Lautaro Martinez...

Avec les joueurs actuels

Avec d'éventuelles recrues et le départ de Messi